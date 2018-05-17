Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме

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Россиянка Мария Шарапова преодолела стадию третьего круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме
  • AFP
  • © Filippo MONTEFORTE

Шарапова в двух сетах одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Следующей соперницей Шараповой станет латвийка Елена Остапенко.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA в Риме.

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