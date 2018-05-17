Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Россиянка Мария Шарапова преодолела стадию третьего круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.
- AFP
- © Filippo MONTEFORTE
Шарапова в двух сетах одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Следующей соперницей Шараповой станет латвийка Елена Остапенко.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA в Риме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен