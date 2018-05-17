Российские волейболистки проиграли команде Нидерландов в Лиге наций
Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче Лиги наций.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (22:25, 20:25, 25:27).
Следующими соперницами сборной России станут итальянки. Матч состоится 22 мая.
Ранее сообщалось, что женская сборная России победила команду Таиланда в матче волейбольной Лиги наций.
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