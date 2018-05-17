Российские волейболистки проиграли команде Нидерландов в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче Лиги наций.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (22:25, 20:25, 25:27). Следующими соперницами сборной России станут итальянки. Матч состоится 22 мая. Ранее сообщалось, что женская сборная России победила команду Таиланда в матче волейбольной Лиги наций.