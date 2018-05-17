КХЛ передала свои трофеи в Зал хоккейной славы в Торонто

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) передала в дар Залу хоккейной славы в Торонто памятные трофеи десятого сезона турнира.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, торжественная церемония прошла в датском Копенгагене во время чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Отмечается, что в Зале славы будут храниться хоккейные краги, шлем и игровой свитер единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, медали призёров чемпионатов КХЛ сезонов-2016/17 и 2017/18 и памятные медали участников Матча звёзд КХЛ — 2018 в Астане, а также мини-копия Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Датский хоккейный союз может создать в Копенгагене команду для КХЛ.

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