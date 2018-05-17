КХЛ передала свои трофеи в Зал хоккейной славы в Торонто
Как сообщает пресс-служба КХЛ, торжественная церемония прошла в датском Копенгагене во время чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Отмечается, что в Зале славы будут храниться хоккейные краги, шлем и игровой свитер единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова, медали призёров чемпионатов КХЛ сезонов-2016/17 и 2017/18 и памятные медали участников Матча звёзд КХЛ — 2018 в Астане, а также мини-копия Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что Датский хоккейный союз может создать в Копенгагене команду для КХЛ.