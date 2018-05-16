Датский хоккейный союз может создать в Копенгагене команду для КХЛ

Короткая ссылка
Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен заявил, что у Копенгагена есть высокий потенциал для создания клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после проведения в городе матчей чемпионата мира.

«Если бы я был главой КХЛ, то сказал бы, что после чемпионата мира Копенгаген — это очень хорошее место для создания команды лиги. Арена расположена в пяти минутах езды от города, отель в двух минутах от арены. В плане логистики Дания очень близка к другим европейским странам. Это очень хороший рынок для КХЛ», — приводит слова Баха-Нильсена ТАСС.

Однако он отметил, что у союза недостаточно денежных средств для того, чтобы стать конкурентоспособными в КХЛ.

Глава организации подчеркнул необходимость привлечения спонсоров.

«Но на данный момент их нет. Трудно говорить, когда это случится. Всё, что я знаю про КХЛ, — это высокий уровень зарплат, он слишком высок для датских клубов, мы пока на другом уровне. Но если отбросить финансовую сторону, то у Копенгагена очень высокий потенциал для попадания в лигу», — добавил Бах-Нильсен.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» продлил контракт с самым ценным игроком плей-офф КХЛ-2018 Азеведу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных