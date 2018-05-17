Футболист «Атлетико» Габи стал самым возрастным автором гола в финале Лиги Европы

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Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Губи стал самым возрастным автором гола в финале Лиги Европы.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Испанец забил «Марселю» в финале сезона-2017/18 в возрасте 34 лет и 311 дней.

Отмечается, что Габи также стал вторым самым возрастным победителем Лиги Европы в истории турнира. Первым по данному показателю остаётся экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард , выигравший с лондонским клубом турнир в 2013 году в возрасте 34 лет и 329 дней.

Ранее Флориан Товен заявил, что гол «Атлетико» надломил «Марсель» в финале ЛЕ.

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