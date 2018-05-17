Футболист «Марселя» Рами: первый гол во многом предопределил судьбу финала
Защитник французского «Марселя» Адиль Рами прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» в финале Лиги Европы сезона-2017/18.
«Первый гол во многом предопределил судьбу матча. До него мы здорово терзали оборону «Атлетико». Сейчас главное вынести урок из этого матча, чтобы стать сильнее», — приводит слова Рами пресс-служба УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Марсель» и стал трёхкратным победителем Лиги Европы
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