Фигуристка Погорилая: возрастной ценз не даст женскому катанию скатиться до детского

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Российская фигуристка Анна Погорилая прокомментировала предложение Федерации конькобежного спорта Нидерландов о поднятии возрастного ценза во взрослых соревнованиях по фигурному катанию до 17 лет.

«Это неплохо для того, чтобы женское катание не скатывалось до детского и чтобы спорт не молодел», — приводит слова Погорилой РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях.

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