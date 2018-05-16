Тихонов сообщил об уходе из Союза биатлонистов России

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил об уходе из Союза биатлонистов России (СБР).

Об этом сообщает ТАСС.

«Я больше не собираюсь работать в СБР, у меня были предложения, но я отказался. Могу быть советником, если президентом станет Владимир Драчёв, но больше никаких официальных дел. Надоело. Хочу сказать до свидания биатлону, до свидания прессе», — заявил Тихонов во время презентации программы кандидата в президенты СБР Владимира Драчёва.

Тихонов последние четыре года входил в правление организации.

Ранее Драчёв не исключил, что российский биатлон может оказаться в изоляции.