Плющенко поддерживает возрастной ценз для взрослого женского катания

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что поддерживает увеличение возрастного лимита в женском фигурном катании.

«Если сравнивать 16-летнюю девочку с 25-летней фигуристкой или даже 30-летней, то, конечно, видны два разных катания. Молодые могут делать прыжки в силу того, что физически еще не сформировались, но они не могут показать выразительности. Я вообще за это принятие, даже поддержал бы ценз в 18 лет перехода во взрослое женское фигурное катание», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он отметил, что при цензе многие успешные юниорки будут думать, «как бы покататься подольше» и продолжить свою карьеру.

«Я склоняюсь к тому, что фигурное катание не должно быть спортом однодневок, люди должны долго выступать», — добавил Плющенко.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах предложили поднять минимальный возраст фигуристов во взрослых соревнованиях.

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