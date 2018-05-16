СМИ: Миланов может продолжить карьеру в софийском ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов может перейти в софийский ЦСКА.

Об этом сообщает Gol.bg.

По информации издания, стороны уже провели предварительные переговоры, однако вероятность перехода игрока в болгарскую команду невелика — из-за финансовой части вопроса. Отмечается, что софийский ЦСКА готов предложить хавбеку максимум €20 тысяч в месяц, тогда как в Москве Миланов с учётом сокращения зарплаты получал €30 тысяч.

Полузащитник примет окончательное решение в конце месяца. Им заинтересовались также несколько российских клубов.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен купить футболиста Балотелли.