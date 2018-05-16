Американских пловцов лишили золота ЮЧМ, которое перейдёт россиянам

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Специальная панель Международной федерации плавания (FINA) приняла решение аннулировать результаты американских пловцов в эстафетах на юниорском чемпионате мира 2017 года, который прошёл в Индианаполисе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стал положительный допинг-тест Мэтью Вилленбринга, в пробе которого был обнаружен гидрохлоротиазид. Сборная США будет лишена результатов во всех трёх эстафетах, где участвовал спортсмен.

Речь в том числе идёт о мужской комбинированной эстафете, в которой россияне Никита Третьяков, Евгений Сомов, Егор Куимов и Иван Гирев проиграли американцам в финале 0,15 секунды в борьбе за золото. Согласно этому решению, золото турнира в этом виде программы перейдёт россиянам.

Ранее сообщалось, что американская пловчиха дисквалифицирована на три месяца за допинг.

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