Американская пловчиха дисквалифицирована на три месяца за допинг

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Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало пловчиху Аманду Кендалл на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Inside The Games, 27-летняя спортсменка для лечения бронхита использовала ингалятор, содержащий запрещённое вещество вилантерол.

Отмечается, что уже после использования лекарства Кендалл обратилась в USADA, где подтвердили, что вилантерол запрещён, вследствие чего она получила трёхмесячную дисквалификацию.

«Нарушение является полностью моей виной. Я больше никогда не повторю эту ошибку и надеюсь, что другие спортсмены отметят для себя, как осторожно нужно обращаться с тем, что попадает в твой организм», — заявила Кендалл.

Ранее сообщалось, что российский штангист Николай Панайотиди дисквалифицирован на четыре года за применение допинга.

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