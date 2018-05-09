Российский штангист Панайотиди дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

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Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала российского штангиста Николая Панайотиди на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В пробах спортсмена было обнаружено запрещённое вещество «метенолон».

Дисквалификация Панайотиди отсчитывается с 24 ноября 2017 года.

Панайотиди является серебряным призером первенства России среди юниоров 2017 года.

Ранее сообщалось, что IAAF имеет секретное досье на 363 спортсмена, подозревающихся в употреблении допинга.

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