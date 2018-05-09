Российский штангист Панайотиди дисквалифицирован на четыре года за применение допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала российского штангиста Николая Панайотиди на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба IWF. В пробах спортсмена было обнаружено запрещённое вещество «метенолон». Дисквалификация Панайотиди отсчитывается с 24 ноября 2017 года. Панайотиди является серебряным призером первенства России среди юниоров 2017 года. Ранее сообщалось, что IAAF имеет секретное досье на 363 спортсмена, подозревающихся в употреблении допинга.