СМИ: IAAF имеет секретное досье на 363 спортсмена, подозревающихся в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) имеет секретное досье на 363 профессиональных спортсмена, которые подозреваются в употреблении допинга.

Об этом сообщает Standard Digital. Документ был составлен группой под руководством главного медика IAAF Стивена Бермона в 2015 году. Однако он так и не был представлен публично.

По информации издания, больше всего спортсменов в списке представляют Россию. Также среди них 53 кенийца, спортсмены из Ямайки и США.

Ранее допинг-проба Б олимпийского чемпиона в беге на 1500 м Асбеля Кипропа дала положительный результат.