Зайцев: сборная Швеция наказала нас за ошибки

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Защитник сборной России по хоккею Никита Зайцев прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Швеция — хорошая команда, которая наказала нас за ошибки», — приводит слова Гусева пресс-служба Федерации хоккея России.

Он также поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале турнира.

«Можно ли обыграть Канаду? Конечно. В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал. У нас будет день на то, чтобы отдохнуть», — добавил спортсмен.

Ранее Илья Воробьёв заявил, что два поражения от двух сильных соперников на ЧМ его настораживают.

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