Зайцев: сборная Швеция наказала нас за ошибки
«Швеция — хорошая команда, которая наказала нас за ошибки», — приводит слова Гусева пресс-служба Федерации хоккея России.
Он также поделился ожиданиями от матча с Канадой в четвертьфинале турнира.
«Можно ли обыграть Канаду? Конечно. В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал. У нас будет день на то, чтобы отдохнуть», — добавил спортсмен.
Ранее Илья Воробьёв заявил, что два поражения от двух сильных соперников на ЧМ его настораживают.