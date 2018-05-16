Гусев: тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

«Не думаю, что поражения от Чехии и Швеции — это проблема. Сегодня была неплохая игра. У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. В конце, конечно, мы пропустили», — приводит слова Гусева пресс-служба Федерации хоккея России.

Он отметил, что матч получился хорошим по содержанию.

«Порой шведы играли без правил, поэтому вначале у нас было много большинства. Надо было просто забить. Надо завершать свои моменты, потому что даже с сильными командами они присутствуют. Тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

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