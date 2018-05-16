Гусев: тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол
«Не думаю, что поражения от Чехии и Швеции — это проблема. Сегодня была неплохая игра. У нас было много большинства, требовалось забивать в те моменты, которые мы создали. В конце, конечно, мы пропустили», — приводит слова Гусева пресс-служба Федерации хоккея России.
Он отметил, что матч получился хорошим по содержанию.
«Порой шведы играли без правил, поэтому вначале у нас было много большинства. Надо было просто забить. Надо завершать свои моменты, потому что даже с сильными командами они присутствуют. Тяжело выиграть, когда ты забиваешь всего один гол», — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.