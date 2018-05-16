Андронов: в сборной Швеции много мастеров, и оплошностей они не прощают

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Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов прокомментировал поражение от национальной команды Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

«Игра хорошая, уровня плей-офф. Наверное, провалили вторую половину второго периода. С такой командой нужно делать правильные действия и принимать правильные решения. Мастеров много, и таких оплошностей они не прощают», — приводит слова Андронова Sport24.

Он отметил, что команда допустила много ошибок, которые позволили шведам добиться положительного для них результата.

«Нужно сделать выводы из этого матча. Таких игр на групповом этапе не хватало. Очень классный матч, хороший уровень», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Швеции на чемпионате мира по хоккею.

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