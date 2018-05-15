Фанаты «Спортинга» напали на футболистов команды

Около пятидесяти болельщиков лиссабонского «Спортинга» ворвались на базу команды и напали на футболистов клуба.

Как сообщает O Jogo, проникшие на базу фанаты, не ограничившись оскорблениями в адрес наставника команды Жорже Жезуша, набросились на Руя Патрисиу, Виллиама Карвалью, Баса Доста, Родриго Батталью и Йосипа Мишича.

В результате инцидента Дост получил травму головы.

По итогам сезона-2017/18 «Спортинг» занял третье место, уступив «Порту» и «Бенфике». Клуб из Лиссабона в последний раз выигрывал первенство страны в сезоне-2001/02.

Ранее сообщалось, что бывший футболист клубов АПЛ погиб в результате ДТП.