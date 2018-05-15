Мишин заявил о ревности к российским успехам в фигурном катании

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал предложение Федерации конькобежного спорта Нидерландов о поднятии возрастного ценза фигуристов во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Я считаю, что в предложении голландской федерации есть здравое начало. Надо его обсуждать. Я не отношусь резко отрицательно к такому предложению, но я думаю, что перспективы одобрения данного предложения сомнительны. Мне так кажется», — цитирует Мишина РИА Новости.

Он также резко отреагировал на слова о том, что предложение об изменении возрастного порога является акцией против России.

«Вы говорите опять об акции против России — опять это постсоветская риторика. Я бы мыслил так: ревность к успехам юных российских фигуристок есть, но «подрезать крылья» и «акция» — это всё словесный жаргон, в котором я бы не хотел участвовать», — заявил Мишин.

Ранее голландский судья Ерун Принс сообщил, что Федерация конькобежного спорта Нидерландов в срочном порядке предложила конгрессу Международного союза конькобежцев (ISU) увеличить минимальный возраст участников взрослых соревнований в фигурном катании до 17 лет.