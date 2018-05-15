В УЕФА отреагировали на фото, на котором дочь главы ФФУ играет с кубком Лиги чемпионов
- Reuters
«Мы связались с Федерацией футбола Украины, чтобы ещё раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования кубка Лиги чемпионов на различных мероприятиях», — приводит слова представителя УЕФА РИА Новости.
Фотография была опубликована в Instagram жены главы ФФУ Екатерины Чаус, но позже была удалена.
Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Киеве 26 мая.
Ранее глава департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретт заявил, что те, кто выбрал Киев местом проведения финала Лиги чемпионов, должны объясниться перед фанатами.