В УЕФА отреагировали на фото, на котором дочь главы ФФУ играет с кубком Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на публикацию фотографии, на которой дочь главы Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко играет с кубком Лиги чемпионов.
В УЕФА отреагировали на фото, на котором дочь главы ФФУ играет с кубком Лиги чемпионов
  • Reuters

«Мы связались с Федерацией футбола Украины, чтобы ещё раз подчеркнуть строгие рекомендации относительно использования кубка Лиги чемпионов на различных мероприятиях», — приводит слова представителя УЕФА РИА Новости.

Фотография была опубликована в Instagram жены главы ФФУ Екатерины Чаус, но позже была удалена.

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Киеве 26 мая.

Ранее глава департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретт заявил, что те, кто выбрал Киев местом проведения финала Лиги чемпионов, должны объясниться перед фанатами.

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