Колумбийский боксёр Альварес: я стану чемпионом в бою с Ковалёвым
«Я очень уважаю Сергея Ковалёва. Он великий чемпион, и мне нравится возможность проведения боя с ним. Я знаю, что это будет трудный бой. При этом я знаю и свои возможности, и 4 августа я буду чемпионом», — приводит слова Альвареса сайт Main Events.
Поединок Ковалёв — Альварес состоится 4 августа в Нью-Джерси.
Ранее сообщалось, что следующим соперником российского боксёра полутяжёлого веса Сергея Ковалёва станет представитель Колумбии Элейдер Альварес.