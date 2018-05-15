Колумбийский боксёр Альварес: я стану чемпионом в бою с Ковалёвым

Колумбийский боксёр Элейдер Альварес уверен, что победит россиянина Сергея Ковалёва в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе.

«Я очень уважаю Сергея Ковалёва. Он великий чемпион, и мне нравится возможность проведения боя с ним. Я знаю, что это будет трудный бой. При этом я знаю и свои возможности, и 4 августа я буду чемпионом», — приводит слова Альвареса сайт Main Events.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 4 августа в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что следующим соперником российского боксёра полутяжёлого веса Сергея Ковалёва станет представитель Колумбии Элейдер Альварес.