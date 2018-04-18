СМИ: Следующим соперником российского боксёра Ковалёва станет колумбиец Альварес

Следующим соперником российского боксёра полутяжёлого веса Сергея Ковалёва станет не американец Маркус Браун, как предполагалось изначально, а представитель Колумбии Элейдер Альварес.

Об этом сообщает сайт Boxingscene.

Отмечается, что Браун был вынужден отказаться от поединка с Ковалёвым, запланированного на июль 2018 года, поскольку в настоящее время американец подозревается в домашнем насилии.

На профессиональном ринге 34-летний Альварес провёл 23 боя и одержал победы в каждом из них, 11 раз отправив своих оппонентов в нокаут. В послужном списке 35-летнего Ковалёва значатся 32 победы (28 из них — нокаутом), ничья и два поражения от американца Андре Уорда.

Дата и место проведения боя Ковалёв — Альварес станут известны позже.

Ранее сообщалось, что Ковалёв подписал контракт на бой с Брауном.