СМИ: Следующим соперником российского боксёра Ковалёва станет колумбиец Альварес
Об этом сообщает сайт Boxingscene.
Отмечается, что Браун был вынужден отказаться от поединка с Ковалёвым, запланированного на июль 2018 года, поскольку в настоящее время американец подозревается в домашнем насилии.
На профессиональном ринге 34-летний Альварес провёл 23 боя и одержал победы в каждом из них, 11 раз отправив своих оппонентов в нокаут. В послужном списке 35-летнего Ковалёва значатся 32 победы (28 из них — нокаутом), ничья и два поражения от американца Андре Уорда.
Дата и место проведения боя Ковалёв — Альварес станут известны позже.
Ранее сообщалось, что Ковалёв подписал контракт на бой с Брауном.