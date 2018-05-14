Промес признан MVP сезона-2017/18 в РФПЛ

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес был признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2017/18 в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

Он набрал 123 очка и обошёл по этому показателю нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова (69 очков) и форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана (64 очка), сообщает «Чемпионат».

В мае MVP стал форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов (33 балла). Второе место занял одноклубник Чалова, нападающий Ахмед Муса (29 очков), третье — Промес (28 очков).

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от сезона-2017/18, победителем которого стал московский «Локомотив».