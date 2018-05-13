В РФПЛ назвали сезон-2017/18 одним из самых интересных в истории турнира

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин поделился впечатлениями от сезона-2017/18, победителем которого стал московский «Локомотив».

«Чемпионат удался, он получился очень зрелищным. Могу отметить, что этот чемпионат поддержал тенденцию последних трёх-четырёх сезонов, когда каждый мог победить каждого, настолько всё было непредсказуемо. Один из самых интересных чемпионатов на моей памяти. Просто хочется сказать спасибо клубам и командам за очень интересный чемпионат», — цитирует функционера ТАСС.

По словам Прядкина, завершившийся чемпионат РФПЛ запомнился не только благодаря противостоянию лидеров, но и очень жёсткой борьбе за выживание.

«Как обычно, не обошло без шероховатостей, но это нормально для всех крупных соревнований. Не хочу сейчас конкретизировать, напомню лишь, что клубам необходимо думать не только о результатах, но и об условиях игры, материальной базе, о том, что ты из себя представляешь в целом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2017/18 был установлен новый рекорд посещаемости матчей РФПЛ.

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