В сезоне-2017/18 был установлен новый рекорд посещаемости матчей РФПЛ

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В сезоне-2017/18 был установлен новый абсолютный рекорд посещаемости матчей чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В сезоне-2017/18 был установлен новый рекорд посещаемости матчей РФПЛ
  • © Футбольный клуб «Спартак»

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Поединки завершившегося чемпионата РФПЛ посетили в общей сложности 3 353 024 зрителя, что является лучшим результатом в истории турнира.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2007, когда матчи российского чемпионата посетили 3 147 567 человек.

Ранее сообщалось, что три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

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