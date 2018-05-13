В сезоне-2017/18 был установлен новый рекорд посещаемости матчей РФПЛ
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Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Поединки завершившегося чемпионата РФПЛ посетили в общей сложности 3 353 024 зрителя, что является лучшим результатом в истории турнира.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2007, когда матчи российского чемпионата посетили 3 147 567 человек.
Ранее сообщалось, что три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.