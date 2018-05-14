Вратарь пользовался смартфоном во время футбольного матча в Бразилии
Он оставлял телефон рядом со штангой своих ворот и в момент игры на чужой половине поля пользовался телефоном.
Caracaaaaa, olha só o Santos, goleiro do Atletico Paranaense, com o celular no meio do jogo!!!#LargaOcelular e #GoleiroNoCelularpic.twitter.com/wUjtXK7vDZ— Benjamin Back (@benjaminback) 13 мая 2018 г.
Команда Нето проиграла в матче со счётом 1:2.
Ранее чемпион мира и Европы по футболу Икер Касильяс был переведён в запас клуба «Порту» за использование мобильного телефона в неположенное время.