Вратарь пользовался смартфоном во время футбольного матча в Бразилии

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Вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Сантос Нето пользовался телефоном во время домашнего матча пятого тура чемпионата Бразилии по футболу с «Атлетико Минейро».

Он оставлял телефон рядом со штангой своих ворот и в момент игры на чужой половине поля пользовался телефоном.

Команда Нето проиграла в матче со счётом 1:2.

Ранее чемпион мира и Европы по футболу Икер Касильяс был переведён в запас клуба «Порту» за использование мобильного телефона в неположенное время.

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