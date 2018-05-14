СМИ: Роналду близок к достижению договора с налоговыми органами Испании, чтобы избежать тюрьмы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к тому, чтобы достичь договорённости с налоговыми органами Испании и прокуратурой и избежать тюремного заключения по обвинениям в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

По информации издания, Роналду согласился взять на себя вину по четырём пунктам обвинения и заплатить штраф в размере €30 млн.

Отмечается, что, если соглашение будет достигнуто, португалец получит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, что при отсутствии судимости не приведёт к тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что приглашённые адвокатами Роналду эксперты признали факт уклонения португальца от налогов.