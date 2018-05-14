ЦСКА обсудит с Игнашевичем и Березуцкими новые контракты

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Футбольный клуб ЦСКА договорился с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими в течение двух недель обсудить продолжение сотрудничества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора клуба Романа Бабаева.

«Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба. Мы хотели бы, чтобы они были с нами ещё сезон, но нельзя не учитывать их позицию. В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идёт только о качестве футболистов», — сказал Бабаев.

Контракты Игнашевича и Березуцких истекают 30 июня.

Ранее Бабаев рассказал о причинах ухода футболиста Миланова из ЦСКА.

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