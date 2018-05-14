Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин набрал три очка — гол и две результативные передачи.

Его соотечественник и партнёр по команде Александр Овечкин стал третьей звездой, отметившись заброшенной шайбой и голевым пасом.

Вторым назван ещё один форвард столичного клуба — Ларс Эллер, отличившийся голом и двумя передачами.

Ранее сообщалось, что голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Тампу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

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