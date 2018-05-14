Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Тампу» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу столичного клуба.

Российский нападающий победителей Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, став первой звездой игры. Его соотечественник Александр Овечкин отличился голом и голевым пасом и был признан третьей звездой.

В составе «Вашингтона» также забили Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Ларс Эллер и Бретт Коннолли. «Тампа» ответила точными бросками Брэйдена Поинта и Стивена Стэмкоса.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу «Кэпиталз». Третий матч состоится 15 мая.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Эдмонтон» интересуется Ковальчуком.

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