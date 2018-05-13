Мутко: Лига Европы в Уфе — это здорово

Вице-премьер России Виталий Мутко подвёл итоги выступления футбольного клуба «Уфа», который занял шестое место и с большой долей вероятности примет участие в Лиге Европы.

Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках. В связи с этим место в Лиге Европы должно достаться шестой команде чемпионата России — «Уфе».

«Хорошо, что «Уфа» попала в Лигу Европы, хоть я всегда и критикую команду за небольшую посещаемость. Уфимский клуб спокойно двигался шаг за шагом», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Он также отдельно выделил тренера «Уфы» Сергея Семака. По словам вице-премьера, уфимской команде активно помогает руководство Республики Башкортостан.

«Руководство Республики Башкортостан и руководство «Уфы» двигаются вперёд. Лига Европы в Уфе — это здорово», — заключил Мутко.

Ранее директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области.