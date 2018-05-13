Мутко: Лига Европы в Уфе — это здорово
Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в еврокубках. В связи с этим место в Лиге Европы должно достаться шестой команде чемпионата России — «Уфе».
«Хорошо, что «Уфа» попала в Лигу Европы, хоть я всегда и критикую команду за небольшую посещаемость. Уфимский клуб спокойно двигался шаг за шагом», — цитирует Мутко «Чемпионат».
Он также отдельно выделил тренера «Уфы» Сергея Семака. По словам вице-премьера, уфимской команде активно помогает руководство Республики Башкортостан.
«Руководство Республики Башкортостан и руководство «Уфы» двигаются вперёд. Лига Европы в Уфе — это здорово», — заключил Мутко.
Ранее директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда готова выступить в Лиге Европы вместо «Тосно» из Ленинградской области.