Порошенко: не сомневаюсь, что со временем «Шахтёр» вернётся в Донецк

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Президент Украины Пётр Порошенко поздравил «Шахтёр» с победой в чемпионате страны по футболу.

«Поздравляю «Шахтёр» с 11-м чемпионством, добытым в напряжённой борьбе», — написал Порошенко на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам президента Украины, он не сомневается, что со временем «Шахтёр» вернётся на свой родной стадион в Донецке и будет прославлять Украину новыми успехами, в том числе и в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» второй раз подряд и 11-й в истории клуба выиграл чемпионат Украины по футболу.

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