Сборная США забросила девять шайб в ворота Норвегии в матче ЧМ по хоккею

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная США разгромила команду Норвегии со счётом 9:3.

Самыми результативными игроками встречи в составе победителей стали нападающие Патрик Кейн, Кэм Аткинсон и Дилан Ларкин, поучаствовавшие в трёх голевых атаках своей команды.

Этот успех позволил американским хоккеистам набрать 16 очков и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы группы В. Норвежцы с тремя баллами в активе идут на предпоследнем, седьмом месте и ещё не гарантировали себе прописку в элите на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии разгромила Францию на ЧМ по хоккею.