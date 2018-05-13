Британец Йейтс выиграл девятый этап «Джиро д’Италия» и укрепил лидерство в общем зачёте гонки

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Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем девятого этапа престижной многодневки «Джиро д’Италия» с горным финишем в Апеннинах.

Российский гонщик Katusha-Alpecin Максим Бельков провёл значительную часть этапа в отрыве, но выпал из него на последнем подъёме и не смог побороться за победу.

Этот успех позволил Йейтсу укрепить лидерство в генеральной классификации «Джиро д’Италия». Своего ближайшего преследователя в лице партнёра по команде Эстебана Чавеса британец опережает на 32 секунды. Третьим в общем зачёте идёт прошлогодний победитель гонки Том Дюмулен из Team Sunweb, отстающий от Саймона на 38 секунд.

Ранее сообщалось, что сбитый на пятом этапе «Джиро д’Италия» мотоциклист выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

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