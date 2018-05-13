«Лацио» сыграл вничью с «Кротоне» в чемпионате Италии и не смог досрочно квалифицироваться в ЛЧ

В матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» на выезде сыграл вничью с «Кротоне» — 2:2.

Забитыми мячами в составе римской команды отметились полузащитники Сенад Лулич и Сергей Милинкович-Савич.

Этот результат не позволил подопечным Симоне Индзаги досрочно квалифицироваться в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

За тур до окончания итальянского чемпионата «Лацио» имеет в своём активе 72 очка и на три балла опережает идущий пятым «Интер», с которым римлянам предстоит встретиться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что известный итальянский специалист Карло Анчелотти может стать новым главным тренером «Наполи».