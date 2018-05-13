«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» представят Россию в следующем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА

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Минимум три российских клуба — «Локомотив», ЦСКА и «Анжи», — примут участие в следующем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает ТАСС.

Юношеские команды «Локомотива» и ЦСКА попали напрямую в основной раунд, состав участников которого будет полностью соответствовать составу группового турнира Лиги чемпионов. К ним впоследствии может присоединиться и «Спартак» — это произойдёт в том случае, если основа красно-белых пройдёт квалификацию ЛЧ.

В пути представителей лиг Россия будет представлена «Анжи», юношеская команда которого завоевала Кубок Российского футбольного союза (РФС) среди игроков не старше 17 лет.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и ЦСКА квалифицировались в групповой раунд следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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