Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару

Кубок чемпионата мира прибыл 13 мая из Екатеринбурга в Самару.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Самаре кубок чемпионата мира по футболу пробудет три дня. 13 и 14 мая трофей будет выставлен для всех желающих в специальном шатре на площади Куйбышева.

«Этот трофей является легендарным. То, что он сегодня добрался до нашего города, я думаю, это само по себе уже мечта, которая стала явью», — заявил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Он отметил, что Самарская область живёт футболом и предвкушением матчей чемпионата мира, ждёт гостей из разных стран и разных регионов России.

«Приезд сюда легендарного футбольного трофея создаёт уже особое настроение. Мы, действительно, сегодня чувствуем, что выходим на финишную прямую в подготовке матчей и приема гостей», — добавил Азаров.

Стадион в Самаре примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также по одной встрече 1/8 финала и четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что раздевалку на «Ростов-Арене» перекрасят в цвета местной команды после ЧМ-2018 по футболу.