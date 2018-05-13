Главный тренер сборной России: у нас со сборной Словакии проблемы и на Олимпиаде были

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Главный тренер сборной России Илья Воробьёв высказал мнение о команде Словакии, которая станет следующим соперником его подопечных на чемпионате мира по хоккею 2018 года в Дании.

«Мы с олимпийской сборной Словакии два раза играли в этом сезоне. Хорошо организованная команда, у нас с ней проблемы и на Олимпиаде были. Но на чемпионате мира слабых соперников не осталось. Тревога есть за каждую встречу. Работать надо», — приводит слова Воробьёва Sport24.

Матч Россия — Словакия состоится 14 мая. Начало встречи в 17:15.

Ранее швейцарский хоккеист Нино Нидеррайтер признался, что после матча со сборной России позвал Кирилла Капризова в «Миннесоту».

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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