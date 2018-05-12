Сформированы четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

По итогам заключительного тура регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ определились четвертьфинальные пары раунда плей-офф турнира.

Московский ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, сыграет с латвийским ВЭФ. Санкт-петербургский «Зенит» встретится с саратовским «Автородором», казанский УНИКС — с «Нижним Новгородом», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с подмосковными «Химками».

Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 23 мая. Победители встретятся в «Финале четырёх».

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил в гостях «Парму» и выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ.