Сформированы четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, сыграет с латвийским ВЭФ. Санкт-петербургский «Зенит» встретится с саратовским «Автородором», казанский УНИКС — с «Нижним Новгородом», а краснодарский «Локомотив-Кубань» — с подмосковными «Химками».
Сетка плей-офф 2018 📅 @cskabasket - @vefriga@unicsbasket - @BC_NN@lokobasket - @Khimkibasket@zenitbasket - @AvtodorSaratov— VTB United League (@VTBUL) 12 мая 2018 г.
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Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 23 мая. Победители встретятся в «Финале четырёх».
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил в гостях «Парму» и выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ.