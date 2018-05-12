ЦСКА разгромил в гостях «Парму» и выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА на выезде разгромил пермскую «Парму» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 111:76.

В составе ЦСКА самым результативным стал Семён Антонов, набравший 18 очков. Вернувшийся после травмы Нандо де Коло отметился 17 очками.

У «Пармы» 26 очков в актив записал Фрэнк Гейнс.

ЦСКА занял первое место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «Парма» заняла 11-е место.

В других матчах дня саратовский «Автодор» переиграл «Астану» со счётом 92:75, клуб «Химки» обыграл на выезде красноярский «Енисей» — 89:84.

Ранее баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло вошёл в символическую пятёрку Евролиги.

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