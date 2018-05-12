Тренер сборной Белоруссии по хоккею: понятно, что критика со стороны президента будет

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Белоруссии по хоккею Сергей Пушков прокомментировал шестое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, после которого команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем хоккейном дивизионе.

«Мы сегодня пытались противопоставить сопернику дисциплину и желание. Но потом пошли ошибки, три неоправданных удаления. Стопроцентная реализация большинства со стороны австрийцев просто невероятна. Играя вчера с чехами, мы здорово действовали в меньшинстве, но сегодня не хватило сил. Понятно, что критика со стороны президента Александра Лукашенко будет, потому что задача остаться в высшем дивизионе чемпионата мира не выполнена», — приводит слова Пушкова ТАСС.

Голкипер сборной Белоруссии по хоккею заявил, что игрокам национальной команды стыдно возвращаться в страну после неудачи на ЧМ.