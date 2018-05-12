Тренер сборной Белоруссии по хоккею: понятно, что критика со стороны президента будет

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Белоруссии по хоккею Сергей Пушков прокомментировал шестое подряд поражение на чемпионате мира по хоккею в Дании, после которого команда потеряла шансы на сохранение прописки в высшем хоккейном дивизионе.

«Мы сегодня пытались противопоставить сопернику дисциплину и желание. Но потом пошли ошибки, три неоправданных удаления. Стопроцентная реализация большинства со стороны австрийцев просто невероятна. Играя вчера с чехами, мы здорово действовали в меньшинстве, но сегодня не хватило сил. Понятно, что критика со стороны президента Александра Лукашенко будет, потому что задача остаться в высшем дивизионе чемпионата мира не выполнена», — приводит слова Пушкова ТАСС.

Голкипер сборной Белоруссии по хоккею заявил, что игрокам национальной команды стыдно возвращаться в страну после неудачи на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных