Сироткин о квалификации Гран-при Испании: нам приходится гораздо сложнее, чем мы ожидали

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.

«Это трудный уикенд для нас, мы знаем, что трек в Барселоне не совсем нам подходит, он не скрывает наши слабые стороны, но нам приходится гораздо сложнее, чем мы ожидали», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что его неучастие в первой тренировке, когда его заменил поляк Роберт Кубица, осложнило ему задачу, а наложенный по итогам гонки в Азербайджане штраф не добавил оптимизма.

«Но это не будет иметь большого значения. После Бахрейна мы проделали хорошую работу и внесли некоторые улучшения, но сегодня просто был не наш день и не наш уикенд. Но я не хочу быть слишком негативным и нарушать ту позитивную динамику, которая у нас наметилась, только из-за одного неудачного этапа. Все работают и прикладывают максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. И мы это сделаем», — подытожил россиянин.

По итогам квалификации Сироткин занял 18-е место, но в связи со штрафом в три позиции за инцидент на Гран-при Азербайджана он будет стартовать 20-м.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Испании.