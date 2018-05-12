Сборная Дании обыграла Южную Корею на чемпионате мира по хоккею

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Победу сборной Дании принесли шайбы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта.

В составе команды Южной Кореи гол на счету Ки Сун Кима.

Южнокорейцы, для которых это поражение стало шестым на турнире, покинут высший дивизион мирового хоккея.

В заключительном матче групповой стадии датчане сыграют с командой Латвии, а южнокорейцы — со сборной Норвегии.

Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ, уступив Австрии, и покинула высший дивизион.