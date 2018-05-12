Сборная Дании обыграла Южную Корею на чемпионате мира по хоккею
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Победу сборной Дании принесли шайбы Франса Нильсена, Йеспера Йенсена и Никласа Хардта.
В составе команды Южной Кореи гол на счету Ки Сун Кима.
Южнокорейцы, для которых это поражение стало шестым на турнире, покинут высший дивизион мирового хоккея.
В заключительном матче групповой стадии датчане сыграют с командой Латвии, а южнокорейцы — со сборной Норвегии.
Ранее сообщалось, что сборная Белоруссии проиграла шестой матч подряд на ЧМ, уступив Австрии, и покинула высший дивизион.