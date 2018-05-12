«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом первенства России по футболу среди молодёжных команд.

В матче заключительного, 30-го тура футболисты «Краснодара» переиграли казанский «Рубин» со счётом 4:1 и завоевали золотые медали молодёжного первенства России.

«Краснодар» набрал 69 очков и стал недосягаемым для своих ближайших преследователей — московского ЦСКА.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий перейдёт в «Краснодар».