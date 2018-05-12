СМИ: Гризманн согласился на переход в «Барселону»

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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции по футболу Антуан Гризманн дал своё согласие на переход в «Барселону».

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» выплатит сумму в €100 млн, которая прописана в качестве отступных в контракте футболиста с мадридским клубом.

На Гризманна также претендовали «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен».

Ранее исполнительный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что «Барселона» ведёт себя некорректно из-за ситуации с возможным трансфером футболиста Антуана Гризманна в каталонский клуб.

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