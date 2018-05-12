СМИ: Гризманн согласился на переход в «Барселону»
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Барселона» выплатит сумму в €100 млн, которая прописана в качестве отступных в контракте футболиста с мадридским клубом.
На Гризманна также претендовали «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен».
Ранее исполнительный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что «Барселона» ведёт себя некорректно из-за ситуации с возможным трансфером футболиста Антуана Гризманна в каталонский клуб.