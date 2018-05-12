Футболист «Спартака» Промес: в игре я киллер

Голландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, как ему пришла идея праздновать голы, прикладывая руку к лицу, будто маску.

«На самом деле идея очень давняя. Маска — моё альтер эго. Когда забиваю голы, показываю этот жест. Потому что когда играю, ощущаю себя словно другим человеком — человеком в маске. Промес на поле и Промес в жизни — разные люди», — приводит слова голландца пресс-служба «Спартака».

Он также признался, что на поле ведёт себя более агрессивно, чем в жизни. По словам футболиста, он становится таким только ради победы в матче.

«В жизни я не такой. В игре я киллер: забиваю, делаю передачи и не позволяю противнику победить. Готов бороться и драться. За пределами поля я расслабленный человек, весёлый и улыбчивый», — добавил Промес.

Ранее Промес сделал татуировку в честь «Спартака».