Сборная Белоруссии потерпела пятое поражение подряд на ЧМ по хоккею, уступив чехам
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились защитник Либор Шулак, а также форварды Роман Хорак и Михал Ржепик.
Потерпев пятое поражение подряд на ЧМ по хоккею, сборная Белоруссии, не набрав ни одного очка, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы А. Чехи с девятью баллами в активе идут третьими.
Ранее сообщалось, что три игрока «Нэшвилл Предаторз» согласились помочь сборной Швеции на ЧМ по хоккею.