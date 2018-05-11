Сборная Белоруссии потерпела пятое поражение подряд на ЧМ по хоккею, уступив чехам

В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Чехии со счётом 0:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились защитник Либор Шулак, а также форварды Роман Хорак и Михал Ржепик.

Потерпев пятое поражение подряд на ЧМ по хоккею, сборная Белоруссии, не набрав ни одного очка, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы А. Чехи с девятью баллами в активе идут третьими.

Ранее сообщалось, что три игрока «Нэшвилл Предаторз» согласились помочь сборной Швеции на ЧМ по хоккею.