Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

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Сборная Дании одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею 2018 года.
Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Дании дубль оформил Никлас Йенсен. Ещё одна шайба в активе Фредерика Сторма. 

Следующим соперником датчан станет команда Южной Кореи, а норвежцы сыграют со сборной США.

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Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
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