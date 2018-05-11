Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Дании одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею 2018 года.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе сборной Дании дубль оформил Никлас Йенсен. Ещё одна шайба в активе Фредерика Сторма.
Следующим соперником датчан станет команда Южной Кореи, а норвежцы сыграют со сборной США.
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