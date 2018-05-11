Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Норвегии в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею 2018 года.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе сборной Дании дубль оформил Никлас Йенсен. Ещё одна шайба в активе Фредерика Сторма. Следующим соперником датчан станет команда Южной Кореи, а норвежцы сыграют со сборной США. Ранее в сборной России рассказали о характере травмы хоккеиста Динара Хафизуллина.