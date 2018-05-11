Финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве пройдёт без фейерверков

Заместитель мэра Киева Алексей Резников сообщил, что финал Лиги чемпионов по футболу пройдёт без фейерверков.

По традиции ЛЧ после финального матча проводится праздничный салют в городе. И для этого представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) спросили разрешения у местных властей.

«Организаторам объяснили, что осенью 2014 года Киевсовет принял решение об ограничении в столице праздничных фейерверков до завершения антитеррористической операции. В УЕФА с уважением отнеслись к такому ограничению», — приводит слова Резникова 112.ua со ссылкой на телеканал «Прямой».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список арбитров, которые обслужат финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.