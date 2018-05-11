«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:1.
Голы в составе победителей забили Тайлер Майерс (9-я минута), Пол Штястны (11-я и 52-я минуты) и Марк Шайфли (38-я и 58-я минуты). У проигравших единственную шайбу забросил Пи Кей Суббан (16-я минута).
Счёт в серии стал 4:3 в пользу «Виннипега», который в финале Западной конференции встретится с «Вегас Голден Найтс».
Ранее сообщалось, что в «Сент-Луисе» ещё не решили, продлевать ли контракт с российским хоккеистом Сошниковым.