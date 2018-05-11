«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал разгромную победу над «Нэшвилл Предаторз» и вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Голы в составе победителей забили Тайлер Майерс (9-я минута), Пол Штястны (11-я и 52-я минуты) и Марк Шайфли (38-я и 58-я минуты). У проигравших единственную шайбу забросил Пи Кей Суббан (16-я минута).

Счёт в серии стал 4:3 в пользу «Виннипега», который в финале Западной конференции встретится с «Вегас Голден Найтс».

Ранее сообщалось, что в «Сент-Луисе» ещё не решили, продлевать ли контракт с российским хоккеистом Сошниковым.

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